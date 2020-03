La exchica reality, Alondra García Miró, es consciente de la difícil situación que estamos viviendo en el país, debido a la cuarentena por el coronavirus.

La empresaria se atrevió a mandar un emotivo mensaje a todos sus seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram.

Alondra García Miró manifestó que “debemos mantener la esperanza, ya que esta situación se pondrá mejor muy pronto si es que todos trabajamos en equipo para ello”.

“Hay que tratar de mantener la calma, hay que tener fe de que todo esto va a pasar siempre y cuando hagamos caso a lo que nos están pidiendo”, contó.

La pareja del futbolista Paolo Guerrero también comentó qué actividades realizará durante los días que dure la cuarentena.

“Voy aprovechar para leer un libro que no he terminado de leer, también he jugado cartas, también he visto una serie nueva”, reveló la popular ojiverde.

Además, mencionó que actividades ya había realizado durante la cuarentena, entre ellas se encuentra descansar e incluso bailar.

“Ayer aproveché para descansar, hoy me levante con mucha energía, que hasta zumba he hecho en la sala. Me he divertido un montón”, aseveró.

Por último, la modelo se dirigió a sus seguidores para hablarles de lo importante que es pasarla en casa. “Mantenernos en casa a todas las personas que no están haciendo caso, por favor colaboren”, escribió en su red social.

En otras imágenes publicadas por ella también se aprecia cómo Alondra García Miró realiza ejercicios desde la comodidad de su hogar.