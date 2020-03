¿Camila Sodi está infectada? Suspenden grabación de Luis Miguel, La Serie

Una más. La grabación de la segunda parte de Luis Miguel, La serie, fue suspendida indefinidamente para proteger a todo el elenco y producción del coronavirus y porque además corre el rumor de que la actriz Camila Sodi se infectó.

Sin embargo, el actor César Bordón (quien interpreta a Hugo López, el mánager de Luis Miguel), aclaró algunas cosas en el programa Ventaneando. “Me parece que es la mejor decisión, entonces les agradezco muchísimo a ellos y creo que es un ejemplo para todas la producciones de nuestro país que no han parado, hay que parar. Claro que hay que tomar conciencia por la gente que necesita ganar día a día el pan, si no sale a producirlo no gana y si no gana no puede pagar”, dijo a través del teléfono.

Cuando se le cuestionó sobre si la decisión de la cancelación de la segunda temporada de Luis Miguel, se debía al posible contagio de coronavirus de la actriz Camila Sodi, (quien se puso en cuarentena de forma voluntaria al enterarse que uno de sus amigos dio positivo a la prueba), Bordón respondió: “La verdad es que no, nadie me comentó ese dato, ni tengo ninguna escucha sobre eso, así que no, de principio lo desmiento por ignorarlo y desconocerlo, me parece que no, me parece que tiene que ver más con una medida preventiva, bueno tú sabes que no sólo esa producción ha parado, sino muchas otras. Lo mejor es parar el tiempo y bueno, pero no, no, ese dato no, para nada lo tengo", dijo.

Añadió que no ha visto a la actriz. “Prácticamente no la veo en esta temporada, así es que no, me parece que hicimos una escena recién antes de comenzar a hacerlo, así que hay bastante tiempo, igual de todos modos tenemos que hacer todos y es una conciencia que tenemos que compartir”, subrayó.