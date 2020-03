La condena recibida por Mariely Tanús, hija del actor Tony Bravo, de 13 años de prisión por el asesinato de su esposo ha remecido a todo México. A esto, se suman las acusaciones de la otra hija del actor en la que afirman que su padre no visita a su hija en la cárcel.

Antoinette Tanús declaró a medios locales que, pese a que el hombre de 64 años vive en el estado de Puebla donde está recluida su hermana, este no la ha visitado en lo absoluto.

Al ser consultada sobre esta situación, la hija de Tony Bravo no dudar en condenar el accionar del mexicano. “Al parecer no y yo creo que sí ha de ser gacho que tengas un papá que está tan cerca de ti y no te vaya a visitar”, sentenció.

Mariely Tanús fue hallada culpable del delito en razón de parentesco cometido en agravio de Vicente Vargas Ramírez por el Tribunal Superior Puebla de Justicia de Puebla.

La pena recibida corresponde a 13 años y cuatro meses de prisión efectiva más amonestaciones. Esto debido a que la defensa de la hija de Tony Bravo no pudo demostrar que actúo en defensa propia y bajo las amenazas que recibió por su pareja de abusar a sus hijas.

Cabe resaltar que Vicente Vargas Ramírez era portador de VIH, una enfermedad de la que Mariely Tanús no estaba enterada hasta el momento del juicio.

Antoinette Tanús niega que su hermana tenga VIH

Antoinette Tanús negó rotundamente que su hermana haya sido infectada de VIH durante su relación con Vicente Vargas Ramírez.

“Esta persona sí dio positivo a VIH y a mi hermana se le hicieron los estudios correspondientes al inicio, a los tres meses y a los seis y salió negativo todo. Gracias a Dios mi hermana está bastante sana”, expresó.

La hermana de Mariely Tanús no pierde la esperanza de que la sentencia pueda ser revertida y que, de esta manera, la mujer salga en libertad mucho antes.

“Yo tengo mucha fe de que se pueda apelar y por el bien comportamiento que lleva allá adentro alcanza sus beneficios. Yo la amo y la adoro y voy a estar con ella hasta el final”, finalizó la hija de Tony Bravo.