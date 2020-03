Cada vez son más los famosos que han sido contagiados de coronavirus en el mundo. Por eso, Alfonso Herrera, al llegar a México de un viaje por España, consideró que era necesario realizarse una prueba de descarte de COVID-19.

Pero, grande fue su sorpresa la del popular actor al descubrir que acceder a esta prueba no es tan fácil como las autoridades lo hacen ver. El protagonista de Rebelde narró a un medio local el calvario que vivió al retornar de Madrid por un tema laboral.

PUEDES VER Conductores de Ventaneando hacen programa desde casa por expansión del coronavirus

“Estuve en España haciendo un pequeño proyecto, así que cuando regresé a México consideré prudente hacerme una prueba”, explicó Alfonso Herrera.

Fue así que, acompañado de su esposa Diana Vázquez, el mexicano quiso comunicarse con la línea de emergencia habilitada por el gobierno para atender posibles casos de COVID-19. Intentó en repetidas ocasiones hasta que finalmente su llamada fue atendida.

"Después de 25 llamadas, ya en la noche, me contestaron y me dijeron que sólo podían atender a pacientes que habían estado en China o Italia”, narró ‘Poncho’ Herrera.

PUEDES VER Eugenio Derbez: actor mexicano revela secretos de su romance con Victoria Ruffo

Ante esta negativa, el actor de Sense8 se informó sobre el centro médico más cercano a su domicilio y realizó las averiguaciones necesarias para ser atendido en dicha entidad.

“Hablé al centro de salud y me dijeron que podía ir. Ahí me vio una epidemióloga, muy amable y tras una revisión me dijo ‘usted está bien, puede regresar a su casa”, recordó el artista.

Sin embargo, con el paso de los días, el popular actor hace una reflexión sobre el coronavirus y la manera en que acudió a la institución y que, durante su desesperación, no consideró.

“Haber ido a un centro de salud pone en riesgo a los médicos, a los pacientes…debí quedarme en casa. Tengo 36 años y mi sistema inmunológico está óptimo. Debí quedarme en casa y no exponer a doctores, pacientes”, acotó.

Finalmente, Alfonso Herrera hizo un llamado a los ciudadanos para que se informen correctamente sobre el COVID-19 y que no confíen en fuentes inexactas como las redes sociales.

El actor asegura que hay personas que no toman la pandemia con seriedad y que “tiene que ver con la falta de información que tenemos en este momento”. “Ve España, ¿cómo están?, yo sólo estoy contando mi experiencia, lo que yo viví, es algo en lo que tenemos que ser responsables”, concluyó.