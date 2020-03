Mónica Cabrejos fue captada en plena vía pública acompañada de un hombre y una mascota. La polémica imagen fue difundida por Rodrigo González a través de Instagram, lo que generó una ola de críticas en contra de la presentadora.

Sin embargo, la exconductora de Válgame aseguró que no incumplió con el aislamiento obligatorio recomendado por el gobierno peruano para prevenir el coronavirus, debido a que estaba sacando a pasear al animal.

PUEDES VER Mónica Cabrejos le responde a Salim Vera por insultar al presidente Martín Vizcarra

A través de las redes sociales, Mónica Cabrejos se defendió de los ataques con un mensaje donde, incluso, citó a la Organización Mundial de la Salud.

Mónica Cabrejos fue captada en plena vía pública acompañada de un hombre y una mascota. Captura: Instagram Rodrigo González

“Sólo les pido no se dejen engañar por gente mal intencionada que solo intenta generar odio. El Ministerio de Agricultura publica que se permite pasear a las mascotas, en paseos cortos, cerca de casa (cruzo la puerta de mi edificio y está el parque) donde camina Morocha (su mascota). Además, se debe guardar la distancia mínima de 2 metros con otra persona. Deberían dejar de mentir”, escribió.

Mónica Cabrejos se defiende tras ser captada en la calle. Fuente: Instagram

“La (OMS) Organización Mundial de la Salud indica que los cubre bocas o mascarillas no previenen el contagio de coronavirus y hace indicaciones precisas de quiénes deben utilizarlas. Por favor, infórmense adecuadamente y no se dejen engañar. No te dejes engañar”, agregó la animadora.

Cabe resaltar que las autoridades peruanas han recomendado el paseo de las mascotas durante cinco minutos en el día para que se prevenga el aumento del número de contagios.