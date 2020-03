Michelle Vieth volvió a sorprender a todos sus seguidores con su respaldo a la campaña 'Jalo x México’ en la que se busca evidenciar la desigualdad que viven las mujeres en dicho país. Esta vez, la actriz habló sobre la filtración de un video íntimo del que fue víctima en el 2004.

De acuerdo a la protagonista de la telenovela Amigas y Rivales, su exesposo Héctor Soberón fue el responsable de cometer este delito. Así lo anunció en una grabación a favor de esta campaña que fue publicado en las redes sociales.

PUEDES VER Danna Paola pone en riesgo cuarentena cantando en grupo

"¿En qué momento grabarnos haciendo el amor y, por no seguir a tu lado, hacerlo público no tiene consecuencias?”, expresó una muy conmovida Michelle Vieth.

Esto en clara referencia al duro episodio que vivió hace 14 años, cuando la actriz de TV Azteca fue constantemente criticada y acosada por la publicación del mencionado video íntimo.

PUEDES VER Danna Paola sorprende a seguidores al cantar tema de RBD durante cuarentena de COVID-19

Una situación de la que habló por primera vez en un documental en el que relató los motivos que la llevaron a separarse del también actor y su compañero de reparto en Mi Pequeña Traviesa. En aquella ocasión, Michelle Vieth lo acusó de haber publicado el video porque ella se decidió a dejarlo.

“Existen suficientes indicios, para asegurar que el “señor” Héctor Soberón Lorenzo, los vendió a TV Azteca y a otros medios con el único fin de obtener un lucro indebido y dañar mi imagen pública al propagarlos”, fue la denuncia realizada por la actriz de telenovelas.

PUEDES VER Las divertidas ocurrencias del hijo de Jennifer Lopez durante la cuarentena [VIDEO]

En otra parte del video vuelve a aparecer la protagonista de Soñadoras para referirse al duro proceso legal que pasó con el padre de sus hijos a la batalla legal por obtener su custodia.

“En qué momento no dar la pensión alimenticia de nuestros hijos no tiene consecuencias? ¿En qué momento pegarme y amenazarme de muerte y usar a nuestros hijos de moneda de cambio no tiene consecuencias?”, exclamó.

En relación a la campaña ’Jalo x México’, cabe resaltar que actrices como Aracely Arámbula, Bárbara Islas y Angélica Vale formaron parte de esta para evidenciar el machismo presente en la sociedad mexicana.