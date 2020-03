Antonella Roccuzzo escribe tierna dedicatoria a Lionel Messi por Día del Padre en España

Lionel Messi y Antonella Roccuzzo pasarán el Día del Padre en España, en su casa de este país, para cumplir la cuarentena ante la propagación de coronavirus.

La esposa del astro del fútbol compartió en sus redes sociales una foto de Messi con sus tres hijos, acompañada de un cariñoso mensaje de felicitación.

En la publicación en Instagram, se ve al jugador abrazando a sus tres pequeños, Thiago, Mateo y Ciro. Los cuatro lucen sonrientes.

Antonella Rocuzzo, Lionel Messi y sus hijos.

“¡Feliz Día del Padre, Lionel Messi! ¡Gracias por ser siempre un ejemplo para nuestros hijos, que te aman y te admiran cada día más! Hoy más que nunca celebramos unidos”, escribió con un emoji de corazón y con el hashtag #nosquedamosencasa.

Asimismo, su esposo recibió las felicitaciones de los seguidores de Roccuzzo. “La más linda familia que he visto”, “feliz día, capitán querido”o “¡feliz día y lávense las manos!”, fueron algunos de los comentarios.

Antonella Rocuzzo y Lionel Messi.

A su vez, los usuarios resaltaban el cambio de look de Messi, al afeitarse la barba. “Messi sin barba, eso significa algo”, “al fin te sacaste esa barba. ‘Pulga’, te hace ver mas joven” o “con la barba era mejor, igual te amo”, compartían.

Cabe recordar que, este martes 17, Roccuzzo instó a sus seguidores a continuar con las indicaciones para protegerse del coronavirus.

Messi y sus hijos.

“Es aislamiento, no vacaciones. No bar, no visitas, no cumpleaños, no entrenamientos, no aglomeraciones, no viajes, no fiestas, no reuniones, no parques, no cines. Cumplí con el distanciamiento social. Protégete y a tus seres queridos”, recalcó.