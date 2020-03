La pareja de Leonard León no dudó en usar duros calificativos hacia Rodrigo González, quien criticó la actitud que tiene el cantante, por las continuas salidas que tiene, pese a tener el coronavirus.

A través de sus historias de Instagram, la compañera sentimental del cumbiambero se refirió sobre el exconductor de Latina, utilizando todos sus argumentos para defender al padre de su hija.

“Ese señor con doble moral, que siempre se ha creído el sabelotodo: infórmate, que cuando llegaron al aeropuerto los mandaron a su casa, acaso los mandan en ambulancia? O cómo pretendes que se vayan a su casa cada uno?", dijo.

Olenka Cuba habla de Rodrigo González

"Porque no fueron los últimos que llegaron desde Europa. No sabes cómo hacer noticia y porque Leonard no te caiga, por el hecho que solo defiendes a la gente que te sobonea”, escribió en su red social.

Asimismo, no dudó en sacar cara por el padre de su hija tildado de arrogante a ‘Peluchín’. ”Realmente hay gente que no tiene la capacidad para ver la arrogancia que tienes, porque como tú eres el dueño de la verdad y todo lo sabes, ahora no sabía que eras médico por tus suposiciones o por lo que tú creas, cuidado con acusar sin saber, señor sabelotodo", se lee en su historia de Instagram.

Olenka Cuba arremete contra Rodrigo González

De la misma manera, exclamó qué la exfigura de Latina no puede levantar falsos testimonios contra su pareja. “Qué clase de comunicador eres, no puedes acusar a alguien de algo ni sentenciarlo porque tú supones, realmente eres patético. Infórmate primero”, sentenció.