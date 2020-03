La cantante Angie Jibaja utilizó su cuenta de Instagram para contar a sus seguidores los días que pasa tras perder la custodia de sus hijos y los problemas que viene afrontando.

La actriz narró en su red social el momento que viene enfrentando después que Jean Paul Santa María aceptara tener a los niños bajo su cuidado, resaltando que ahora las mascotas de sus hijos son sus compañeros.

“Sin poder movernos, sin poder comprar alimentos y protegiendo nuestro entorno. Yo deseando estar con mis niños. Es lo peor que me ha pasado. Gracias a Dios no me quitaron a mi bebé jak (su mascota) que le regalé a mi Janko en su cumpleaños número 9”, escribió la modelo en su cuenta de Instagram.

Angie Jibaja. Fuente: Instagram

Asimismo, ‘la Chica de los tatuajes’ acotó que las mascotas de sus hijos se han convertido en sus acompañantes durante este estado de emergencia. “Ellos no se los pudieron llevar a donde están (...) O sea, no solo les falta su madre, sus mascotas, su colegio, sus compañeros. Por algo pasan las cosas”, exclamó la actriz junto a la fotografía de los animales de sus hijos.

Cabe señalar que la actriz se manifestó hace unos días para enviar un mensaje a sus hijos tras perder la custodia de ellos. “Estamos viviendo tiempos difíciles y no hay nada peor que vivirlos sin mis hijos, ahora más que nunca ellos necesitan a su mamá, a su mamá”, dijo la peruana.

Angie Jibaja. Fuente: Instagram

Señaló que son varios los problemas que ha tenido que afrontar en estas últimas semanas. “El diablo quiso frenar mi proyecto, una persona que jamás mencionaré su nombre sabiendo que necesitaba mucho de esto, no le importó, y por el simple hecho de pedirle el acceso a las ventas se enojó conmigo. Bueno, sus razones debió tener, ustedes saquen sus conclusiones. Yo se lo dejo a Dios. Las cosas pasan por algo”, escribió en su red social.