Grabiel Soto arremete contra Laura Bozzo por criticar a Irina Baeva [VIDEO]

Gabriel Soto e Irina Baeva son una de las parejas más polémicas de México, pues muchos han criticado el inicio de su relación acusándolos de infieles. Una de sus mayores críticas ha sido la conductora peruana Laura Bozzo.

Ante eso, el actor se mostró molesto por los duros comentarios que realizó Bozzo en contra de su actual novia, pues la calificó como una mujer que destruye hogares y la llamó “la rata del año”. Por esta razón, Soto no se quedó callado.

PUEDES VER Gabriel Soto aclara qué quiso decir su papá sobre su situación sentimental

“Los hijos para mí, para Laura Bozzo, son sagrados y los hijos no se tocan y alguien que usa las redes sociales para presumir una aventura es una ‘hija de…’ Irina Baeva tú a mí no me representas, olvídate, jamás. Una mujer que no es inspiración para nadie, una mujer que destruyó un hogar no es una persona que deba dar ningún tipo de mensaje”, afirmó la conductora mexicana en una entrevista para el programa Sale el sol.

Después de escuchar las declaraciones de la conductora de televisión, el actor Gabriel Soto no dudo en responder de forma eminente y ante los medios de comunicación dijo "Hay que tomar las cosas, te digo y te repito, de quien vienen, aquí está el cariño de la gente, la gente nos quiere, la gente nos sigue, acabamos de hacer la telenovela Soltero con hijas, que fue todo un éxito, tengo propuestas de teatro”.

PUEDES VER Irina Baeva se defiende del ciberacoso con contundente mensaje

Además, agregó “Lo más importante para mí es que mis hijas estén bien y mis hijas están bien, entonces todo lo demás que la gente hable, que la gente diga, también como digo yo, cuando la gente habla Sancho es que vamos cabalgando".

Finalmente, el protagonista de 'Soltero con hijas’ también resaltó que se siente pleno con su relación y que su familia ha recibido con los brazos abiertos a Irina Baeva, quien también se ha sabido ganar el cariño de los allegados de Gabriel.