A través de redes sociales, se difundió un video en el que se aprecia al popular cantante Tony Rosado sumándose a la campaña de reconocer a los trabajadores que trabajan durante la cuarentena.

En el clip se observa al mediático personaje en un balcón en un edificio con una camiseta de la selección peruana aplaudiendo y gritando su conocida frase, esta vez adaptada al contexto.

“Coronavirus, no nos vas a vencer", exclamó el intérprete de grandes éxitos como “Ya te olvidé”, “Corazón de piedra”, “Pedazo de luna”, entre otros sencillos.

El video ya llegó a más de 50000 reproducciones en la red social de Facebook, además cuenta con cientos de comentarios en los que muchos internautas apreciaron con gracia el gesto del artista.

“Distinguido coronavirus, no nos vas a vencer”, “Como no vives por mi casa me harías un concierto gratis claro a todo el barrio”, “Tú si sabes, distinguido Tonny”, “Que esto se repita en navidad y año nuevo”, se puede ver en los comentarios.

Como se sabe, en nuestro país se vive un toque de queda, debido a la propagación del coronavirus. Por ello, surgió como iniciativa aplaudir y entonar la canción “Contigo Perú” a las 8 p.m. desde nuestros hogares.

Ello con el objetivo de conmemorar al personal de salud y policías, quienes combaten el COVID-19 en el país.