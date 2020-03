En medio de la pandemia del coronavirus, Thalía ha dado algunos consejos de higiene a sus seguidores, pero al mismo tiempo ha querido revelarles que padece de un trastorno desde muy joven.

La cantante ha dicho, en su cuenta de Instagram, que padece de TOC, un trastorno obsesivo compulsivo que se caracteriza por pensamientos intrusivos que producen conductas repetitivas.

“La mayor parte de mi vida he vivido controlando el trastorno obsesivo compulsivo que desde joven fui desarrollando. No por nada mi gente más cercana me llama Howard Hughes”, haciendo referencia al TOC que padecía el aviador que fue encarnado por Leonardo Dicaprio.

La intérprete contó cómo ha tenido que sobrellevar esta condición: “Han sido años de control mental y analizar detonadores emocionales para controlar esta compilación. Lavarme las manos constantemente, tocar las manijas de las puertas con un papel y un sinfín de rituales de limpieza que han sido una constante para mí".

Por eso, Thalía ha aprovechado esta experiencia para aconsejar a sus fanáticos sobre cómo pueden incluir rutinas de limpieza en su vida, pues debido al COVID-19 todas las personas tiene que aumentar sus cuidados en la higiene.

“Tranquilos, la obsesión causa angustia y estresa. Solo sé consciente de tu entorno, lávate tus manos frecuentemente o usa tu Purell y evita tocar superficies metálicas en lugares públicos. En tu hogar, limpia las superficies donde más contacto se tenga, limpia manijas de puertas, llaves de agua, mesas y limpia los teléfonos de casa, celulares o tabletas 3 veces al día”, explicó con paciencia la cantante.

No es la primera vez que Thalía envía mensajes acerca del coronavirus, pues en con anterioridad les dijo a sus seguidores que aprovechen el tiempo de cuarentena para pasar momentos con sus familias y hacer ejercicios, pues esto les podía dar tranquilidad.