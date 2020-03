Luego de que Tom Hanks y Rita Wilson anunciaran que son portadores del coronavirus, la atención de miles de fanáticos del cine está sobre ellos. Son muchas las personas que se encuentran pendientes del estado de salud de la pareja de Hollywood, pues ambos están recibiendo tratamiento para combatir los efectos de la enfermedad.

Sandra Hanks, hermana del actor, se comunicó con el medio británico Daily Mail y habló sobre la actual situación de su hermano. Además reveló los cuidados que vienen recibiendo en el país oceánico.

PUEDES VER Tom Hanks y Rita Wilson son dados de alta tras diagnóstico por coronavirus

“Me he comunicado con mi hermano. Él no está perfecto, pero se encuentra bien. No me sorprende, es un actor. No será un dios, pero el sistema de salud en Australia es bueno”, indicó la hermana mayor de Tom Hanks.

Tom Hanks y Rita Wilson (Foto: AFP)

Sandra Hanks actualmente reside en Italia, segundo país con mayor número de infectados por el coronavirus. Ella indicó que su familia se encuentra bien y que han acatado todas las medidas de prevención. “Estamos bien, quedarnos en casa nos sienta bien. Tengo suerte de estar aquí, el espíritu de la gente es increíble”, agregó.

La pareja ha mantenido a sus seguidores actualizados a través de diversas publicaciones en las redes sociales.

Tom Hanks y Rita Wilson son dados de alta del hospital

El actor y la cantante, ambos de 63 años, abandonaron la facilidad médica en la que venían siendo monitoreados tras haber dado positivo a una prueba de coronavirus.

Tom Hanks, Rita Wilson, hospital, Australia

Desde su diagnóstico, Tom Hanks y Rita Wilson ingresaron al Hospital Universitario Gold Coast de Queensland, Australia. Sin embargo, trascendió a los medios que ambos dejaron el centro de salud 5 días después de anunciar su contagio.

Por el momento se encuentran en una casa rentada de la localidad y se mantienen en aislamiento como medida de seguridad.