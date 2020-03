El expresentador de televisión, Pancho Cavero, no dudo en salir a hablar acerca de este virus que viene azotando a muchos peruanos, haciendo mención al perro que falleció en Hong Kong tras supuestamente haber contraído el coronavirus.

El especialista recalcó que los últimos estudios científicos que se han venido realizando sobre este virus no han determinado que las mascotas sean portadores del COVID-19. “Las mascotas no contagian el coronavirus. No lo digo yo, lo dice la ciencia”, escribió en su cuenta de Twitter.

PUEDES VER Pancho Cavero deja desgarrador mensaje tras la muerte de ‘Perrovaca’

Asimismo, el veterinario explicó a qué se debió la muerte del cuadrúpedo, ya que se generaron diversos comentarios sobre un posible contagiado. “El perro tenía un aproximado de 17 años y la dueña no dejó que se hiciera la autopsia. Tenía problemas cardíacos y un perro de esa raza no suele llegar a los 17 años”, exclamó el especialista en animales.

Pancho Cavero. Foto: Instagram

Por otro lado, el expresentador hizo un llamado a las peruanos a no estar dejándose de llevar por falsos comunicados que se ven en las redes sociales, asegurando que muchos de ellos no tienen credibilidad.

“No a las noticias falsas, no existe ningún indicio científico, lo único que están haciendo es asustar a la gente y promoviendo el abandono irresponsable de animales”, declaró en una entrevista con el diario El Popular.

PUEDES VER Pancho Cavero lanza crítica por basura en ingreso a Chan Chan

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud ha manifestado en un reciente informe que no hay evidencia de que las mascotas, como los gatos o perros, puedan infectarse con el coronavirus.

Pancho Cavero. Foto: Instagram

“La evidencia actual sugiere que los perros no tienen riesgo de propagar (el coronavirus), a diferencia de los objetos inanimados como las manijas de las puertas”, escribió en una carta a las autoridades de Hong Kong, que compartió con CNN.