El cierre de fronteras que ha implementado el Gobierno para frenar el rápido avance del coronavirus ha afectado a miles de viajeros que quedaron atrapados en Perú. Una de ellos es la hija de Dee Snider, vocalista de la banda Twisted Sister, quien reportó en redes sociales que su familiar se encuentra varada en el país.

El cantante norteamericano denunció en redes sociales que, debido a las medidas tomadas tras el brote del COVID-19, miles de personas han quedado desamparadas en las calles. “Ayuda a mi hija y a otros viajeros a regresar a casa”, escribió Dee Snider junto al video que difundió en Instagram.

El intérprete se refirió a las decenas de personas que no han podido volver a sus hogares tras la orden de aislamiento. “Este es un tiempo muy difícil para muchas personas alrededor del mundo (...). Tratamos de mantener a salvo a nuestras familias, mientras hay miles de americanos atrapados en países extranjeros bajo cuarentena y no se les permite regresar”.

“Mi hija Shy es una de las 800 personas que se encuentran varadas en Perú, las fronteras han sido cerradas y no hay vuelos. Aunque mi hija está a salvo en una ciudad remota, hay muchas personas que no están en la misma situación, que no tienen el presupuesto o recursos para sobrevivir por largos periodos”, continuó.

El líder de Twisted Sister incluso pidió ayuda a las autoridades nacionales. “Entiendo que debemos cuidar las fronteras, pero todos debemos tener la posibilidad de pasar la cuarentena en nuestros propios países. Mi mensaje para Perú es que deben hacer algo mejor que esto, dejen a los extranjeros salir del país. No pueden pedirles que lleguen al aeropuerto de Lima cuando no tienen vías en diversas partes de la región”.

Dee Snider (Foto: Instagram)

Al culminar su pedido, finalizó con una advertencia y dejó entrever que el turismo se vería afectado por esta situación. “He visitado su país, es hermoso. Canté ahí, todos son maravillosos, las personas deben visitarlos, pero los juzgarán por estas medidas. Por favor, hagan mayores esfuerzos, no solo por mi hija, sino por todos los que están allá”, dijo Dee Snider.