El coronavirus ha despertado la preocupación de muchos artistas, pues temen ser víctimas de esta pandemia como Cardi B, quien en sus redes sociales dio su opinión sobre esta situación.

La rapera, muy a su estilo, dijo que el COVID-19 estaba llegando a todo el mundo y que esto le causaba miedo. Fueron tan ocurrentes sus palabras que DJ iMarkkeyz decidió hacer un remix con ellas y se volvió viral.

La cantante utilizó su cuenta de Instagram para mandar un mensaje a sus seguidores acerca de este contagioso virus.

"No sé de qué se trata ni qué le pasa a ese tal coronavirus. No entiendo cómo esa mi*rd* estaba en un lugar aislado en Wuhan, China, y de la nada el virus se fue a un tour por todo el maldito mundo”, dijo.

Luego Cardi B agregó que la situación se estaba saliendo de control: “Otra cosa, no les voy a mentir. Estoy un poco asustada. ¿Saben? Esta mi*rd* me está empezando a provocar pánico y muchos de ustedes se están burlando haciendo bromas sobre eso, como yo también lo estaba haciendo. Pero si esa mi*rd* está allá y tú creyendo que eres inmune a los virus, pues adivina qué. No lo eres”.

La cantante le dijo a sus seguidores que nadie está libre de ser contagiado; por eso, no debemos tomar las cosas a la ligera.

Sin embargo, su particular estilo al dar su mensaje hizo que Brandon Davidson, más conocido como DJ iMarkkeyz, tomara algunas de sus palabras para crear el “Coronavirus Remix”.

En el video publicado en Youtube se puede ver cómo el artista escoge algunas palabras de Cardi B, les pone música y las fusiona con diversas imágenes.

El remix se volvió viral y ha acumulado más de 194 000 visualizaciones y los seguidores de los artistas pudieron divertirse en medio de la delicada situación que se vive en diversos países por el COVID-19.