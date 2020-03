La cantante Angie González fue diagnosticada recientemente con el COVID-19, tras llegar de viaje de España y realizar un concierto en el departamento de Piura.

La exparticipante de Yo soy se encuentra en el ojo de la tormenta, después de confirmarse que es portadora del virus y que también los integrantes de la Orquesta Perla Marina serían los nuevos contagiados.

PUEDES VER Imitadora de Ruth Karina se defiende de las críticas desde su aislamiento

De acuerdo a una información obtenida por el diario El Popular, el director musical de dicha agrupación, Javier Sánchez, comentó que por decisión propia se encuentra aislado. “Ya fui al hospital Cayetano Heredia. Estaré aislado los 14 días, espero la atención especializada para descartar o confirmar si tengo el virus”, sostuvo el tecladista.

Angie González imitadora de Ruth karina. Fuente: Latina

Cabe resaltar, que Angie González se pronunció en redes sociales para comunicarse con sus seguidores al enterarse de su situación y contar cómo han sido sus días.

Angie González imitadora de Ruth karina. Fuente: Latina

“Este video va para esas personas que saben de mi situación y que me está brindando su apoyo, porque uno lo que más quiere es el apoyo emocional. No voy a pelearme con nadie, la gente que quiere insultarme, que lo hagan, pero tienen que saber que yo también soy víctima de esto, soy víctima de lo que me está pasando”, exclamó mediante un video.

Por otro lado, la imitadora Ruth karina aseguró que su intención jamás ha sido dañar a las personas que están a su lado, después de haber recibido duras críticas.

“Yo jamás hubiera querido hacer daño a mi familia ni a la gente con la que yo he estado rodeada. A la gente inhumana le gusta hacer leña del árbol caído. Les deseo muchas bendiciones a todas esas personas que tienen poco corazón, que no se sensibiliza con la gente que está pasando esto”, finalizó.