La protagonista de La casa de las flores, Aislinn Derbez, se encuentra generando polémica. Luego de haber anunciado su separación de Mauricio Ochmann, aseguró que se encontraba evaluando la posibilidad de cerrar sus redes sociales para reflexionar acerca de muchos aspectos de su vida, durante la cuarentena generada por el coronavirus.

Sin embargo, la intérprete de Elena de la Mora sorprendió a todos sus seguidores de Instagram al aparecer nuevamente en su red social para enviar un emotivo mensaje. Sucede que la hija de Eugenio Derbez cumple 33 años, hoy 18 de marzo, y no pudo evitar agradecer todos los cariñosos saludos que recibió por parte de sus admiradores, familia y amigos.

“Okay, dije que no iba postear, pero olvidé que era mi cumpleaños (risas)…”, admitió la actriz. “He recibido las felicitaciones más hermosas de demasiada gente y eso me hace muy feliz, y me llena el corazón, así que les quería agradecer a TODOS”, agregó la artista, quien en la misma red social acaba de revelar que rompió su relación con el padre de su hija Kailani, para fortalecer sus vínculos de amistad.

Inclusive la mexicana recibió tiernas felicitaciones de cumpleaños de parte de Mauricio Ochmann. “Happy B-day a esta gran mujer y madre amorosa. Que sea un año increíble, Aislinn Derbez, lleno de puras cosas lindas. Kai y yo celebramos y honramos tu vida, feliz cumple”, escribió.

Foto captura: Aislinn Derbez Instagram

“Este es uno de los años más importantes de mi vida y un renacimiento muy muy especial. Gracias a todos los que me acompañan en mi camino y me dan tanto amor. Aquí les dejo mi foto de hoy sin maquillaje y ojos de felicidad de cómo me siento”, finalizó su mensaje Aislinn Derbez.