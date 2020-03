No fue fácil llegar a ser una estrella de Hollywood. Reese Witherspoon confesó en una entrevista que tuvo que experimentar varios episodios difíciles en su lucha por ascender en el mundo de la actuación.

La actriz conversó con la revista Vanity Fair y expresó que sufrió de acoso cuando aún era una niña. “Me pasaron cosas muy malas. Fui acosada y hostigada. No fueron hechos aislados”, dijo.

La artista indicó durante la entrevista que nunca se atrevió a hablar del tema porque considera que no estaba preparada y por las criticas que reciben las personas que denuncian estos hechos.

Reese Witherspoon.

“Una periodista me preguntó sobre esto y dijo: ‘¿Por qué no lo mencionaste antes?’ Y yo pienso que es muy insensato hablar con alguien que ha experimentado esta situación y juzgarlos por la forma en la que deciden hablar del tema. Tu cuentas tu historia en tu propio tiempo y cuando estás lista”, expresó Reese Witherspoon.

La actriz además resaltó el poder de reconocer y aceptar que estas incidencias suceden a diario en la industria hollywoodense y destacó el trabajo de la iniciativa Time’s Up. “No había algo así 25 años atrás. No había un foro a quien contarle tu experiencia. Las redes sociales han creado una nueva forma de expresarnos que yo no tenía en ese momento”, indicó.