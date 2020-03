Leonard León confirma que dio positivo a coronavirus [VIDEO]

Terminó la espera. Leonard León confirmó que contrajo coronavirus tras recibir los resultados de sus pruebas realizadas a su llegada desde España. “Me dieron la información ayer a las 7:20 de la noche”, expresó el cantante de cumbia.

En comunicación con En boca de todos, el cumbiambero anunció que una doctora lo llamó para confirmar la lamentable noticia.

Leonard León viajó a Europa y a su llegada al país se sometió a las pruebas del coronavirus.

Además, le recomendaron unas medicinas para poder contrarrestar los síntomas como fiebre y tos.

“El día de hoy recibí una llamada, preguntándome cómo me sentía, si tenía alguna enfermedad; sin embargo le dije que no. Soy una persona sana no tengo ninguna enfermedad, me recomendaron que tome agua y paracetamol si es que se me sube la fiebre”, continuó el artista peruano.

Leonard León pidió a sus seguidores que no se alarmen, luego de que una usuaria lo acuse de estar paseando por la vía pública y no respetar la cuarentena. La denuncia recorrió las redes sociales y causó una ola de ataques contra él.

"Me llena de total indignación que la persona haya compartido la imagen, esta pertenece al día sábado por la mañana, cuando tuve que pernoctar en un hotel y al día siguiente, me dirigí a mi casa”, contó Leonard León.

Acusan a Leonard León de incumplir aislamiento por COVID-19

“Miren este irresponsable: es Leonard León y los otros que llegaron de Italia, se supone que están en cuarentena y están en los mercados de Conde Villa y César Vallejo, San Martín de Porres, caminando, caminando como si nada, por favor ayuden a difundir por el bien de los niños que están hospedados en el hotel El Gran Caimán en Próceres con Tomás Valle”, se lee en el post de Facebook.