Katy Perry, una de las estrellas pop más populares de la actualidad, reveló que ha considerado la posibilidad de contratar a sus compañeros de ‘American Idol’ para que realicen un show para su boda. Así lo reveló en una entrevista para el programa Entertainment Tonight.

Como se conoce, la cantante forma parte del jurado de ‘American Idol’ junto a Lionel Richie y Luke Bryan. Según dijo, la idea de que ellos estén presentes en su matrimonio con el actor Orlando Bloom la llena de entusiasmo.

La cantante hizo revelación durante entrevista junto a sus compañeros. (Fuente: Entertainment Tonight)

Cuando Lauren Zima, periodista de Entertainment Tonight, le preguntó sobre ello, Katy Perry no dudó en sincerarse. “Por supuesto que lo he pensado. Me encantaría, ojalá. El problema va a ser el presupuesto, sobre todo por Lionel Richie. Su simple presencia implicaría gastarlo todo", reveló la intérprete de “Fireworks”.

La artista, además, deslizó la posibilidad de que el conductor de ‘American Idol’, Ryan Seacrest, fuera quien oficiara la boda. En ese punto, sin embargo, su respuesta tomó un rumbo menos optimista. "Y si encima nos casa Ryan... Nada, yo creo que es imposible”, concluyó.

Cabe recordar que Katy Perry no solo está comprometida con Orlando Bloom, sino que además la pareja se encuentra esperando su primer hijo. El hecho se supo hace tan solo una semana, cuando, durante una transmisión en vivo de Instagram, la cantante decidió mostrar su vientre a todos sus seguidores.

Por su parte, el actor británico no ha ocultado su emoción ante la novedad. Por ello, hace poco compartió en Instagram una fotografía de su pareja, junto a un romántico mensaje. El detalle sorprendió a muchos, ya que él no suele compartir muchas fotos de su vida privada en redes sociales.