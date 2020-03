Vanessa Hudgens, como muchos artistas de Hollywood, utiliza sus redes sociales para compartir sus opiniones sobre diversos temas de interés social. Recientemente, la actriz hizo una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram y comentó sobre la controversia alrededor del coronavirus, enfermedad que afecta a miles de personas alrededor del mundo.

Sin embargo, sus comentarios no fueron del agrado de muchos. La expareja de Zac Efron realizó una desatinada acotación sobre la situación actual y se convirtió en blanco de críticas.

Vanessa Hudgens hablaba sobre la actual medida de aislamiento implantada en diversas zonas de los Estados Unidos y sobre la cancelación de eventos musicales como Coachella. La exestrella de Disney no se mostró muy a gusto sobre el tiempo que deberá permanecer en casa y desestimó el índice de mortalidad del COVID-19.

“Es un virus, lo sé. Respeto eso. Pero aunque todo el mundo se infecte, igual la gente va a morir. Es terrible, pero inevitable. Quizás no debería estar diciendo esto”, expresó la artista durante la transmisión en vivo.

Esta opinión generó una ola de comentarios negativos en redes sociales, donde los usuarios la tildaron de irresponsable y desconsiderada.

“¿Cómo vas a insinuar que se exagera y que básicamente igual es inevitable morir? Sí, todos los días mueren personas. Pero piensa en todas esas muertes que se pueden evitar si somos responsables y no pasamos de ello como tú”, fue uno de los comentarios.

Vanessa Hudgens se pronuncia tras críticas en redes sociales

Luego de recibir ataques en Twitter por sus comentarios sobre el coronavirus, la protagonista de High School Musical decidió aclarar el hecho a través de plataformas digitales.

“Hola chicos. Ayer hice un 'en vivo’ y me di cuenta que algunas de mis declaraciones fueron sacadas de contexto. Solo quiero decir que estamos viviendo una época muy loca y que me encuentro aislada en casa y espero que ustedes hagan lo mismo. Acaten la cuarentena, manténganse sanos y no tomen la situación como yo lo hice”, expresó Vanessa Hudgens.