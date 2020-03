Idris Elba revela que Tom Hanks lo inspiró a compartir su diagnóstico de coronavirus [VIDEO]

Idris Elba, quien recientemente confirmó que es portador del coronavirus, utilizó sus redes sociales para compartir con sus seguidores su actual estado de salud. El actor hizo una transmisión en vivo a través de su cuenta de Twitter y, entre otras cosas, reveló que Tom Hanks fue su inspiración para hacer público su caso.

“Estoy muy orgulloso de Tom Hanks, quien también es una figura pública que decidió hablar sobre su diagnóstico y ha hecho publico todo su proceso... me inspiró mucho”, expresó el actor de Avengers en la plataforma social.

El intérprete británico ha participado en diversas producciones de Hollywood, pero es conocido por interpretar a Heimdall en la saga de Marvel, Thor.

El actor comunicó a sus fanáticos que dio positivo para el COVID-19 a través de un video en las plataformas digitales. “No tengo síntomas hasta ahora, pero me he mantenido en cuarentena desde que me enteré sobre mi posible exposición al virus”, escribió Idris Elba.

Debido a las miles de interrogantes expresadas por sus fanáticos, el artista decidió responder a todas las dudas sobre su situación actual.

La transmisión en vivo, que se realizó el pasado 17 de marzo, llegó a ser vista por más de 300 000 usuarios de Twitter. En ella Idris Elba informa a sus seguidores que viene siendo muy cuidadoso con su salud y que se toma la temperatura dos veces al día para controlar el avance las consecuencias del coronavirus en su cuerpo.