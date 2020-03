El último martes, Bono Vox, vocalista de U2, compartió en el canal oficial de Instagram de la banda irlandesa una emotiva balada dedicada a los italianos encerrados en cuarentena debido al coronavirus.

“Para los italianos que lo inspiraron”, se lee al inicio de la publicación, “para los irlandeses... para cualquiera que este día de San Patricio está en una situación difícil y todavía canta. Para los médicos, enfermeras, cuidadores en primera línea, es a ti para quien estamos cantando”.

Antes de empezar a tocar el piano, Bono indica solemnemente de que se trata de una “pequeña postal de Dublín”, refiriéndose a que grabó el tema desde su casa en Irlanda.

"En este día de San Patricio, una pequeña canción hecha hace una hora. Creo que se llama “Let your love be known”, indicó el cantante.

Sobre la letra de la canción que juega con la melancolía como bien lo sabe hacer Bono y compañía, en esta ocasión guarda relación con la pandemia del coronavirus.

“Camino por las calles de Dublín y no hay nadie cerca. / Sí, no te conozco / No, pensé que no me importaba / Vives muy lejos / Al otro lado de la plaza / No puedes tocar, pero puedes cantar en los tejados / Cantar en teléfono /Canta y prométeme que no te detendrás / Canta y tu amor se dará a conocer”, canta Bono de manera sentida ante la penosa situación mundial.