Hija pequeña de Brad Pitt impresiona con gran parecido a su padre en nuevas fotografías

La última de los hijos de los actores Brad Pitt y Angelina Jolie, Vivienne Jolie Pitt, viene generando revuelo en las redes sociales, pues fue captada recientemente por las calles de Los Ángeles y, de acuerdo a los internautas, las imágenes evidencian un increíble parecido entre la niña de 11 años y su padre.

La más joven de seis hermanos fue fotografiada saliendo de un centro comercial de LA junto a su madre Angelina Jolie, a quien acompañó a realizar algunas compras. En las imágenes, Vivienne Jolie Pitt, quien tiene un mellizo llamado Knox, mostró un gran cambio al reaparecer bastante alta y con un look casual compuesto de un pantalón jean y una blusa de mangas largas.

Los seguidores de la familia no dejaron pasar la oportunidad de resaltar lo idéntica que luce Vivienne a su progenitor y hasta se tomaron el tiempo de hacer comparaciones entre ella y las fotografías de juventud del protagonista de Once upon a time in Hollywood, usando un atuendo de mezclilla similar al de la niña.

Angelina Jolie y Brad Pitt paseando con sus seis hijos.

“Amo esta foto, son muy hermosos”, “Totalmente enamorada del outfit de Vivienne”, “Se parece mucho a su papá”, “Son dos gotas de agua”, comentaron algunos internautas. Incluso un usuario de Instagram bautizó a la menor de los Jolie Pitt como “Mini Brad”.

Foto captura Instagram

Cabe señalar que Angelina Jolie detuvo todos sus proyectos de trabajo debido a las delicadas operaciones a las que fueron sometidas sus otras dos hijas, Zahara y Shiloh, quienes ahora son la prioridad de su familia. Incluso, trascendió que Brad Pitt está muy involucrado con la recuperación de sus herederas.