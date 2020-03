Ahora que el mundo está paralizado y la gente en cuarentena obligada en casi todo el mundo, el cantautor irlandés Bono publicó en las redes sociales U2 el tema “Let Your Love Be Known”, que compuso inspirado en la situación de los italianos recluidos en sus casas por el coronavirus y en homenaje “a los médicos, las enfermeras y cuidadores en la primera fila” contra la enfermedad.

El cantante aparece en video casero acompañado solamente por un piano y cantando con voz ronca. “En este día de San Patricio, una cancioncita que escribí hace una hora. Creo que se llama ‘Let Your Love Be Known’”, dice antes de iniciar su interpretación desde su casa en Dublín (Irlanda).

“Para los italianos que la inspiraron... para los irlandeses. Para CUALQUIERA que está en una situación complicada este día de San Patricio y sigue cantando”, escribió Bono a modo de leyenda.

Let Your Love Be Known, es una balada que describe las calles vacías y la sensación de desconexión que se puede sentir durante el aislamiento. También anima a las personas a cantar a pesar del momento difícil pues existe la esperanza de volver a acercarnos y abrazarnos.