Con potente mensaje, Billie Eilish exhorta a quedarse en casa por prevención de coronavirus

Billie Eilish se pronuncia sobre el coronavirus. La cantante de “Bad guy” mandó un mensaje a través de sus redes sociales para concientizar sobre el rol que los jóvenes cumplen ante la pandemia de este virus.

La cantante, a su vez, afirmó que aquellos que no acaten la medida de aislamiento son unos “irresponsables”.

“Sé que la gente no sabe qué diablos está pasando, ni yo sé qué diablos está pasando. Sé que todos estamos preocupados y asustados, todos tenemos una opinión en cómo mantenernos seguros (…) Pero lo que realmente quería decir es que es un asunto serio y no una broma. He visto a mucha gente joven fuera de sus casas, como yendo a las discotecas o a las playas. Es realmente irresponsable”, manifestó la cantante estadounidense.

Billie Eilish. Foto: difusión

Asimismo, revela lo que pensaba en un inicio del Covid-19. “Yo decía ‘No me importa, no me importa si me contagio o si me muero’, una estúpida forma de pensar. No me había dado cuenta que no se trataba de mí y los que dicen lo mismo, pues no se trata de ti tampoco”, recalcó la intérprete de “Bellyache” al indicar de que no se trata de uno mismo al portar el virus, sino que se puede transferir a una persona que “se encuentra débil”.

Billie Eilish. Foto: difusión

Además, pidió a sus fans a mantener la tranquilidad. “Solo quería decir no entren en pánico, pero tampoco sean idiotas. Por favor tomen responsabilidad mientras resisten esta situación, porque podrías contraerlo y estar bien, pero podrías contagiar a tus padres, abuelos o tíos. No se trata de ti”, recalcó.

También habló sobre las personas que compran alimentos y papel higiénico en grandes cantidades. “Dejen de desabastecer todo. Cuando compran todo en las tiendas por miedo a que pasará algo en el futuro, hacen que sea más difícil para las personas que realmente necesitan todo eso. (…) No hay papel higiénico y desinfectante de manos en las tiendas. Apenas hay comida o vegetales, ¡no es el apocalipsis! Además, deberían quedarse en casa”, subrayó Eilish, quien aprovecha este aislamiento en cuidar cachorros que buscan adopción.