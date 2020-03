Una de las historias de amor más llamativas de las últimas semanas ha sido la de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann. Y es que la hija del comediante Eugenio Derbez confirmó hace unos días que su relación pasa por una situación delicada desde hace un tiempo. La noticia llegó luego de sendos rumores al respecto.

Tras estas especulaciones, Aislinn Derbez, quien cumple 33 años este 18 de marzo, tomó la decisión de dar un contundente comunicado. En esta nota, revivimos los detalles de su historia de amor con Mauricio Ochmann, la cual podría llegar a su fin.

El romance entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann

Todo comenzó en el 2014, cuando ambos formarían parte del reparto de la película A la mala, la cual se estrenó al año siguiente. En esta producción, la actriz no habría aprobado para nada a Mauricio como intérprete de Santiago, quien, en la cinta, termina como pareja de María Laura, personaje de Aislinn.

Pero así fue. Ambos se encontraron en el set de grabación de la película, donde protagonizaron a una pareja que se enamora sin planearlo. Aunque esta historia es también la de otras estrellas del cine, lo cierto es que la suya se volvió en una sólida relación.

Pero ellos siempre han tratado de ser reservados con los asuntos vinculados a su relación, aunque ciertamente han divulgado algunos detalles muy llamativos. En el 2015, Aislinn Derbez contó que Mauricio Ochmann no la invitó a salir hasta el último día de grabación.

"En toda la peli nunca nos dijimos nada, nunca nos insinuamos nada, todo fue muy profesional (...). Entonces había tensión durante todo el rodaje, hasta el último día el muchacho me dijo ‘me gustaría seguir conociéndote, a ver si nos volvemos a ver’”, relató para la revista Hola!

Estas palabras del actor habrían convencido a Aislinn de darle un oportunidad. Sin embargo, ella contó para la revista Quién en marzo de ese año que, tras confesar su interés en Mauricio, sus amigas no lo aprobaron, pues lo tomaban como un Don Juan.

“Cuando yo iba con mis amigas y les decía que me gustaba Mauricio Ochmann, me decían ‘ay, se le nota que es acá, superseductor, y que tiene mil tácticas de ligue'. Pero la verdad es que no, entre más lo conozco, más me doy cuenta de que estaba equivocada y que es un hombre sumamente transparente”, dijo.

Boda de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann

Y al fin llegó la boda. En mayo de 2016, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se juraron amor eterno en Tepoztlán, en la zona arqueológica de Tepozteco. En la ceremonia también estuvo el comediante Eugenio Derbez, quien apareció vestido con un atuendo blanco.

Al acto nupcial tampoco podían faltar los hermanos de la actriz, Vadhir y Eduardo Derbez. Este último asistió en compañía de su entonces pareja Bárbara Escalante. Como se recuerda, él confirmó la separación en noviembre del año pasado.

En la fiesta, se le vio muy contento a Mauricio Ochmann. Fotografías difundidas por la revista Caras mostraron al actor bailando y cantando en su primer día como esposo de Aislinn. El mismo medio difundió imágenes de la también modelo con hasta tres vestidos distintos para la celebración.

La hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann

Como fruto de esta unión, Aislin quedó embarazada. Durante la dulce espera, la pareja compartía imágenes de su viaje por Europa. Ellos visitaron Italia, desde donde lucieron renovados “looks”. Mauricio cambió el color de su cabello a azul y ella se lo recogió para pasear en su “babymoon”.

La actriz dio a entender a sus seguidores de Instagram que estaba sintiendo los efectos del embarazo. “Desparramando panza después de larguísimas caminatas. No había hecho tanto ejercicio en meses y es el mejor antídoto para sentirte bien en el embarazo, estoy impactada de lo mucho que ayuda”, expresó.

Su hija Kailani nació en febrero del 2018. El emocionado padre compartió una imagen de los pies de la pequeña, que el pasado 25 de febrero cumplió dos añitos. Su nombre, que significa mar y cielo, fue asignado luego de un viaje de la pareja a Hawuai meses atrás.

Tras haber concebido a Kai, la actriz de La casa de las flores decidió darse un tiempo en solitario. Ella realizó un viaje y dejó a Mauricio a cargo. A pesar de este alejamiento, no dieron muestras de tener un distanciamiento sentimental, pues ella reveló que su pareja era "el más feliz” por quedarse a cuidar a la niña.

Crisis en la relación de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann

No obstante, luego se conoció Aislinn no andaba bien en el primer año de su hija. “Yo estaba en una especie muy oscurita, era un momento muy oscuro de mi vida, estaba muy abrumada. Yo después de ese viaje acabé drenada, mal, dije ‘Estoy superdesequilibrada, no sé qué me pasa” dijo para Despierta América.

Estas declaraciones se dieron luego de que la familia Derbez, incluyendo a Mauricio Ochmann, viajaran a Marruecos como parte de un ‘reality’. Aislinn indicó a su regreso que esto ocurrió en el “peor momento”, aunque indicó que es “padre” que el público vea que también tienen “problemas como pareja”.

No obstante, ya en el 2019, la relación decayó. Durante varios meses, los creadores de la colección de abrigos Markabá habrían tenido problemas para mantener su compromiso. Por esta razón, se habrían distanciado durante un tiempo.

La confirmación sobre este decaimiento en la relación llegó cuando Aislinn Derbez comunicó en su cuenta de Instagram que, efectivamente, su relación no andaba en un buen momento. Este anuncio sorprendió a sus seguidores, pues los actores eran vistos como una pareja ejemplar.

“Está pasando algo muy importante, algo que llevamos varios meses resolviendo. (...) Decidimos desde hace un tiempo fortalecer la relación de amistad y parar la relación de pareja.Retomar la individualidad para investigar qué está pasando, dar espacio a sanar, reconstruir, transformar”, se lee en su publicación.

Luego de estas afirmaciones, las especulaciones tomaron fuerza, pero la pareja pronto reapareció en las redes sociales. Todo parecía indicar que trataban de no generar mayores inexactitudes respecto de su relación y la estabilidad de su familia.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann aparecen junto a la pequeña Kailani descubriendo algunos regalos para ellas. La niña recibió una chamarra con su nombre bordado en la espalda y una cobija, la cual le gustó mucho por lo visto en el video.

A pesar de que aún no hay una confirmación de parte de la pareja sobre si continuarán o no con la relación, no parece haber dudas sobre el fuerte vínculo entre ambos. Mientras tanto, Mauricio y Kailani seguramente no dejarán pasar el cumpleaños de Aislinn.