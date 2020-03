Eugenio Derbez envía conmovedor mensaje a su hija Aislinn por su cumpleaños

Hoy, 18 de marzo, Aislinn Derbez cumple 33 años y su papá, Eugenio Derbez, ha querido enviarle un cariñoso mensaje a través de las redes sociales.

En su cuenta de Instagram, el actor publicó una foto junto a su hija y le dijo cuánto la amaba y lo que significaba tenerla en su vida.

PUEDES VER Sandra Echevarría envía mensaje a Aislinn Derbez tras ser relacionada con Mauricio Ochmann

“Hoy es cumpleaños de una de las personas más importantes en mi vida. Uno de mis pilares. Ella ha sido mi cómplice, mi maestra, mi paño de lágrimas, mi mejor consejera y mi guía espiritual”, empezó diciendo el comediante.

Eugenio Derbez no pudo evitar agregarle un toque de humor a sus felicitaciones y dijo: “Eso sí, le encanta burlarse de mí. He de haber hecho algo muy bueno para tener el privilegio de que me haya elegido como su papá. Hija, te amo y te admiro hoy más que ayer y menos que mañana”.

Eugenio Derbez y Aislinn Derbez

La publicación en Instagram cuenta con más de 549 mil ‘me gusta’ y los fanáticos también quisieron enviarle saludos a la cumpleañera.

“Happy Birthday Aislinn, soy fan de todos ustedes, les deseo lo mejor y que pases un lindo día”, “felicidades para tu hija, qué tengan un hermoso día, eres un papá increíble, te felicito”.

PUEDES VER Eugenio Derbez reacciona tras la separación de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann

Aislinn Derbez festeja su cumpleaños en un ambiente tenso para su familia. Días atrás anunció la separación de su esposo Mauricio Ochmann aunque dejaron en claro que siguen manteniendo un relación amical por el bien de su hija.

Por eso, también él ha querido felicitarla por su natalacio; le dijo: “Happy B-day a esta gran mujer y madre amorosa. Que sea un año increíble, Aislinn Derbez, lleno de puras cosas lindas. Kai y yo celebramos y honramos tu vida, feliz cumple”.