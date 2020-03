Una gran cantidad de celebridades han demostrado su compromiso con el bien común y se han sumado a la cruzada “Yo me quedo en casa”, lema que viene circulando en varios países del mundo debido a la cuarentena dictaminada por las autoridades para evitar la propagación del coronavirus. Ashley Tisdale amenizó la cuarentena de sus fans recordando una de las coreografías de High School Musical que alborotó las redes sociales.

Ahora, la actriz Vanessa Hudgens se ha sumado a su excompañera de reparto y utilizó su cuenta de Tik Tok para moverse al ritmo del tema “We’re All In This Together”, rememorando la película de Disney filmada hace 14 años. La intérprete de Gabriella Montez se dejó ver muy divertida sosteniendo una botella de vino y sirviendo su copa bailando la pegajosa canción.

De esta manera, ambas protagonistas de High School Musical recordaron el entrañable musical de la primera entrega del filme que realizaron junto a Zac Efron, Corbin Bleu, Lucas Grabeel, Monique Coleman, Olesya Yurivna Rulin, Chris Warren, entre otras estrellas que entre el 2006 al 2011 brillaron con sus papeles logrando acumuar una legión de admiradores en todo el mundo.

“Bien. He llegado a esto @ashleytisdale tal vez empiezo a entrar en Tik Tok”, señaló Vanessa Hudgens en la descripción del clip que también compartió en Instagram. Los cibernautas no tardaron en pronunciarse por medio de los comentarios. “Esta canción ha estado e mi cabeza durante toda esta debacle”, “cuando salgamos de cuarentena todos tenemos que hacer esto por favor”, fueron algunos mensajes.