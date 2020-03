Imitadora de Ruth Karina se defiende de las críticas desde su aislamiento

Angie González, la imitadora de Ruth Karina, rompe su silencio desde su aislamiento y se defiende ante los ácidos comentarios vertidos en su contra.

Según contó en Mujeres al mando, la cantante estuvo a la espera del pronunciamiento del MINSA durante casi una semana, sin embargo, al no obtener respuestas, ella decidió dar una presentación en Piura, el 14 de marzo.

Por voluntad propia, la imitadora de Ruth Karina decidió hacerse la prueba para descartar el coronavirus el pasado 9 del mismo mes.

“Me dijeron que yo soy asintomática, el único síntoma que tuve fue dolor de cabeza. Me encuentro en un hospedaje, no conozco dónde estoy, me siento preocupada por mi hija y familia”, explicó a Mujeres al mando.

Después de recibir cientos de críticas en redes sociales, Angie González, al borde de las lágrimas, se defendió y pidió que no hagan “leña del árbol caído”.

“Este video va para esas personas que saben de mi situación y que me está brindando su apoyo, porque uno lo que más quiere es el apoyo emocional. No voy a pelearme con nadie, la gente que quiere insultarme, que lo hagan, pero tienen que saber que yo también soy víctima de esto, soy víctima de lo que me está pasando”, manifestó.

“Yo jamás hubiera querido hacer daño a mi familia ni a la gente con la que yo he estado rodeada. A la gente inhumana le gusta hacer leña del árbol caído. Les deseo muchas bendiciones a todas esas personas que tienen poco corazón, que no se sensibiliza con la gente que está pasando esto (infectados con el coronavirus)”, acotó.

PUEDES VER Imitadora de Yo soy infectada con coronavirus asistió a evento en Piura [VIDEO]

Finalmente, la imitadora de Ruth Karina lamentó que se haya hecho público su número personal, mediante el cual ha recibido decenas de llamadas con duros calificativos en su contra. Además, lamentó haber mentido sobre sus síntomas para que el MINSA, mediante sus filiales, le puedan atender.