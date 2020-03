Ricardo Montaner, célebre artista musical venezolano, utilizó su cuenta de Instagram para emitir un ameno saludo de cumpleaños a Camilo Echeverry, cantante colombiano que hace poco se convirtió en su yerno.

El pasado 8 de febrero, Camilo contrajo matrimonio con Evaluna Montaner, hija del famoso intérprete de “Déjame llorar”. Desde entonces ha pasado poco más de un mes y la relación entre esposo y suegro parece ir de maravilla.

El mensaje de RIcardo Montaner a su yerno: "feliz cumpleaños, mijo"

Así lo demuestran las imágenes compartidas por Ricardo Montaner en su publicación. En ellas, se le ve sonriendo y pasando un grato momento junto con su yerno, quien acaba de cumplir 26 años. Además, acompañó las fotos con un divertido mensaje.

“Hoy es tu primer cumpleaños como mi yerno. Te agradezco el sacrificio de ofrecerme cortarte el bigote como muestra de respeto hacia mí, pero creo que debo tener la delicadeza de consultarlo con toda la gente que está viendo esta secuencia de fotos. Mañana leeré sus opiniones y tomaremos juntos la decisión. Feliz cumpleaños, mijo”, escribió el venezolano.

Ricardo Montaner junto a su hija en la víspera del matrimonio entre Evaluna y Camilo.

Ante ello, las reacciones del público no han tardado en llegar y expresaron distintas posturas respecto al posible cambio en la apariencia de Camilo. “Sí, le quedaría mejor un nuevo look”, “no, sin bigote no es camilo. ¡Feliz cumpleaños! Este 2020 es tu año”, “no, que no se lo corte. ¡Lo amamos así con bigote!”, opinaron algunos usuarios.

El gesto de Ricardo Montaner deja claro que el matrimonio entre su hija Evaluna y Camilo sigue un curso exitoso. La pareja decidió dar el gran paso luego de tres años de vivir una relación intensa. Hoy su relación goza de buena salud y tienen gran acogida en el mundo del espectáculo.