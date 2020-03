Maricarmen Marín reflexiona sobre situación por el coronavirus

Maricarmen Marín es una de las artistas peruanas que también se ha pronunciado sobre situación que está enfrentando el país por el COVID-19. La cantante, a través de sus redes sociales, dejó un reflexivo mensaje donde aborda el tema del coronavirus.

La cumbiambera en sus historias de Instagram compartió un mensaje donde invita a todos sus seguidores a que aprovechen estos días de aislamiento para despejar la mente.

Publicación de Maricarmen Marín Foto: Instagram

“Una pausa obligatoria que nos invita a pensar con calma, ¿difícil, no? Si tú lo estás logrando... dime ¿cómo lo haces? El día a día y las responsabilidades muchas veces por no decir ¡siempre! no nos permiten detenernos y observar nuestro presente, ese ruido que no te permite concentrarte en el aquí y ahora”, se lee al inicio del mensaje de la intérprete.

Maricarmen Marín Foto: Instagram

“No pensé que llegaría el día en que el mundo diga PAUSA, ahora entiendo cuánto trabajaba mi mamá para lograr ponerme en los zapatos del otro, para enseñarme a compartir, ser solidaria, ahorrar, tener fuerza de voluntad. Esas acciones ininterrumpidas que luego se transforman en valores, ser responsable de nuestro cuerpo (...). Siempre puedes intentar ser un mejor ser humano”, continúa Maricarmen Marín.

Finalmente, la cantante también se unió a la campaña #QuédateEnCasa y pidió tomar con responsabilidad las medidas dictadas por el Gobierno.

“Hoy #QuédateEnCasa si no tuviste la suerte de tener a un adulto responsable en tu vida que te enseñe, se tú quien ahora teniendo la información adecuada tome la decisión adecuada”, mencionó.