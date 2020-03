Kim Kardashian, una de las celebridades más populares del mundo, quedó sorprendida al ver una langosta caminando por una exclusiva zona de Los Ángeles. Así lo hizo saber a sus seguidores en Twitter, con un breve video donde se ve al animal hacer un par de movimientos.

Cabe señalar que este suceso, aparentemente anecdótico, ha generado intriga debido a la situación que se vive en los Estados Unidos a causa del COVID-19. Como se sabe, allí han muerto más de 90 personas por la pandemia. Aunque en el país norteamericano no se ha decretado una cuarentena total, muchos ciudadanos toman medidas para prevenir el contagio.

La publicación de la celebridad ha sido compartida más de 30 000 veces.

Por ello, el video compartido por Kim Kardashian resulta sugerente y podría hacer pensar que las circunstancias en su país han tomado un rumbo inesperado. Las imágenes han sido difundidas por más de 30 000 usuarios en Twitter.

“Estoy confundida. ¿Cómo una langosta está caminando en mi calle en Calabasas? ¿Qué está pasando?”, escribió la protagonista de 'Keeping Up With The Kardashians’ en su publicación.

Pese a todo, sus fans han tomado el hecho con humor. “¿Nunca has visto una langosta cruzando la calle? Pobre...”, “esta langosta se las arregló para conocer a una Kardashian antes que yo”, “quizá tú estabas caminando en su territorio”, “es la anarquía total”, fueron algunas respuestas que recibió su tweet.

De otro lado, no se debe olvidar que Kim Kardashian y su esposo, el rapero Kanye West, no se han mostrado ajenos a la crisis sanitaria que vive el mundo. Como se recuerda, recientemente la celebridad compartió imágenes que mostraban a su hija North construyendo una casita de cartón para proteger a la familia del coronavirus.