Karen Schwarz reaparece desde su hogar y explica su ausencia en Mujeres al mando

Karen Schwarz también se sumó a la campaña “Yo me quedo en casa”, para cumplir la diposición del presidente Martín Vizcarra, quien declaró en estado de emergencia el país por el coronavirus.

Ayer, 16 de marzo, Giovanna Valcárcel, Cathy Sáenz y Thais Casalino fueron las encargadas de conducir el matutino Mujeres al mando, por lo que se especuló una complicación en el embarazo de la pareja de Ezio Oliva.

PUEDES VER Karen Schwarz no asistió a Mujeres al mando tras estado de emergencia por coronavirus

Sin embargo, en la reciente emisión, Karen Schwarz reapareció desde su hogar para explicar por qué no estará por estos días en las instalaciones de Latina.

“Mira, en verdad, evidentemente estamos pasando momentos complicados en el país. Felizmente, en el trabajo me han dado la oportunidad de estar en mi casa, porque no solamente me tengo que cuidar yo, sino también a mi bebita que ya tiene 6 meses”, se le oye decir a la presentadora de Mujeres al mando.

En ese sentido explicó que está “recuperando el tiempo” junto a su familia.

PUEDES VER Karen Schwarz aclara polémica por pregunta sobre si caramelos de limón evitan coronavirus

“Estamos tratando de recuperar el tiempo que a veces nosotros, por el día a día que pasa, no nos damos cuenta que estamos dejando de lado, que es el estar con la familia. Yo creo que ahora estamos pasando la cuarentena juntos, y creo que estamos disfrutando de esos momentos que no valorábamos”, manifestó.

En ese mismo enlace, se presentó la pareja conformada por Ismael La Rosa y Virna Flores, quienes también indicar la importancia de estar bajo cuarentena en casa junto a sus seres queridos, evitando la propagación y el contagio del coronavirus que hasta la fecha a infectado a más de 100 peruanos.