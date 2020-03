A algunas personas los retiros espirituales les cambian la vida. Pero en el caso de Jared Leto, el cambio fue absoluto y no tuvo que ver con encontrar la paz espiritual. Tal como contó a través de redes sociales, el actor y músico estuvo en haciendo meditación en el desierto y esto significó una total desconexión de lo que pasaba en el mundo e ignorar la pandemia que estamos viviendo con el coronavirus.

“Hace 12 días comencé una meditación silenciosa en el desierto. Estuvimos totalmente aislados. Sin teléfono, sin comunicación, etc. No teníamos idea qué estaba pasando afuera de las instalaciones”, escribió en Instagram el ganador del Oscar. El mensaje continuó con: “Salí ayer a un mundo muy diferente. Uno que ha sido cambiado para siempre. Alucinante, por decir lo menos. Estoy recibiendo mensajes de amigos y familiares de todo el mundo y me pongo al día de lo que está sucediendo”.

PUEDES VER: Jared Leto casi muere mientras escalaba una montaña [VIDEO]

El también músico agregó: “Espero que ustedes y los suyos estén bien. Envío mi energía positiva a todos. Manténganse adentro. Manténganse a salvo”. El ganador del Oscar por la cinta Dallas Buyers Club, suele usar sus redes sociales para contar todo lo que vive. Recientemente, en su cuenta oficial de Instagram reveló a sus seguidores que casi pierde la vida mientras practicaba uno de sus deportes favoritos. "No quiero sonar dramático, pero este día casi muero. Tuve una caída mientras escalaba. Miré hacia arriba y en cuestión de segundos la cuerda comenzó a desgastarse mientras estaba a 600 pies (182 metros) de altura. Recuerdo mirar hacia abajo”, escribió el vocalista de la reconocida banda Thirty Seconds to Mars, para luego minimizar agregar