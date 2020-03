J Balvin, una de las figuras más destacadas de la música latina, lanzó un adelanto de su próximo tema titulado “Amarillo”. El estreno, además, promete un espectacular videoclip, del cual se pueden apreciar algunos segundos.

Las imágenes y la música fueron difundidas por el colombiano a través de su canal de Youtube. “No me complico, a mí me gusta pasarla rico”, se le oye entonar durante el video. La propuesta está llena de ritmo y resalta su colorida escenografía, algo que no sorprende considerando lo que se sabe sobre su próximo proyecto.

"Colores", el nuevo disco de J Balvin, aún espera fecha de lanzamiento. (Foto: Instagram)

Como comunicó el propio J Balvin hace unos meses, su nuevo disco tiene por nombre “Colores” y cada una de sus pistas lleva un color en el título, a excepción del tema “Arcoiris”, que de igual modo hace referencia al mismo concepto.

En un inicio, el lanzamiento del álbum estaba planeado para el 20 de marzo. Sin embargo, por la situación que se vive actualmente debido al COVID-19, la fecha definitiva ha pasado a ser un misterio.

Pese a todo, el adelanto de “Amarillo” ha causado revuelo entre los fans del reguetonero. Luego de la publicación del breve video en Youtube, las reacciones aparecieron en el acto. Así, en solo unas horas el teaser cuenta con más de 200 000 visualizaciones. Además, por lo menos 50 000 usuarios apoyaron el estreno con un ‘me gusta’.

Con ello, la expectativa sigue creciendo alrededor de los planes musicales de J Balvin. Aunque el artista viene siendo noticia por diversos factores, hace poco, por ejemplo, llamó la atención al mostrar en sus redes sociales un baile de su mascota, una perrita que lleva por nombre Felicidad.