En medio de las noticias desalentadoras que marcan la actualidad, Darkel quiso hacer la diferencia y usó la música para enviar un mensaje positivo con Me siento bien junto a uno de los más grandes exponentes del reggae Shaggy y el artista dominicano Maffio. Me siento bien es una producción que invita a sonreírle a la vida sin importar las circunstancias y que tiene como objetivo convertirse en un himno para recordar que la vida es solo una y hay que vivirla.

“Esta vida es una, yo no se cuánto me quede por eso abraza a quien quieres, no esperes ahora que puedes” es uno de los apartes de la letra de esta canción que además rinde un emotivo homenaje a Kobe Bryant. El video oficial que ha conseguido en Youtube, en solo tres días, más de un millón de reproducciones y está lleno de mensajes positivos, incluye también imágenes reales de los terremotos que sacudieron Puerto Rico y de los fuertes incendios de Australia que conmovieron el mundo entero.

Sin embargo, siendo conscientes de la fuerza y el alcance que hoy en día tiene la música Darkel, Shaggy y Maffio aprovecharon este medio para ser los portadores de un mensaje de esperanza que contagie el mundo entero. El rodaje se llevó a cabo en Kingston, Jamaica en medio de mucho baile y alegría bajo la dirección de Ramón Cruz.