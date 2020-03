Verónica Linares furiosa por críticas por trabajar embarazada: “Es estúpido... No me voy a morir”

Verónica Linares respondió a quienes la critican e insultan por continuar trabajando en estado de gestación y en plena propagación del coronavirus, que ha cobrado víctimas en todo el mundo.

La periodista de América TV aseguró que no teme salir a las calles y dirigirse a su centro laboral.

“Hay gente que me insulta, creen que sigo trabajando porque quiero perder a mi hijo, porque tengo 43 años y no me muero por volver a ser mamá otra vez. Es bien estúpido eso, pero no puedo estar respondiendo a estúpidos”, vociferó.

Según Verónica Linares, ella no está dentro de la población vulnerable, pese a que tiene tres meses de embarazo.

“Los pacientes vulnerables son los pacientes que tienen una enfermedad, un joven que tenga hepatitis, diabetes, los adultos mayores en general”, declaró.

Verónica Linares conductora de América TV

“El problema con las embarazadas es que yo no podría tomar antibióticos. Pero yo no me voy a morir, no le va a pasar ninguna enfermedad a mi bebé. Lo que más me preocupa ahora es mi suegro con cáncer y mi mamá que es diabética”, agregó.

Además, puso en duda ser una paciente más del temido coronavirus; sin embargo, reafirmó que este no afectaría a su bebé porque está recibiendo ayuda de su ginecólogo.

“De repente yo ya estoy infectada, pero somos asintomáticos. Si yo vengo a trabajar es porque estoy tomando las medidas”, finalizó la conductora de televisión.