John Kelvin está decidido a cumplir con su gira en Japón. El cantante de cumbia aseguró que el país está en calma; sin embargo, Magaly Medina le pidió ser más responsable porque hay gente que aún se mantiene en cuarentena.

A través de un enlace en vivo, el cumbiambero se comunicó con el programa Magaly TV, la firme. Según él, no pudo rechazar a los empresarios que invirtieron en sus presentaciones, pese a las medidas preventivas del coronavirus.

Como se recuerda, John Kelvin pidió salir de Italia al consulado peruano debido a que los vuelos se estaban cancelando. Pero su plan, nunca fue regresar al Perú, sino cumplir con su gira en Japón y encontrarse allí con algunos familiares.

"Hubo una reunión con los peruanos que me trajeron y se está postergando la gira de esta semana, pero las demás fechas se van a cumplir tal y como está. Digamos que estoy dentro del parámetro de los 14 días de cuarentena”, dijo.

Magaly Medina le pidió al cantante de cumbia que sea más responsable y empático con la gente que está sufriendo por la pandemia que afecta a más de 100 países.

“¿No crees que están arriesgando a personas al estar propagando este virus? ¿no sería más cauto posponer estos eventos, donde hay más de 500 peruanos japoneses hasta que todo esto haya bajado?”, expresó la conductora de televisión.

Por su parte, John Kelvin aseguró que el Ministro de Japón no ha declarado en estado de emergencia o cuerentena al país asiático, ello provocó que decidiera por viajar a cumplir con sus shows. “Quien no quiera ir al tributo, no vaya, nadie los obliga”, arremetió el artista.

“Alguna gente de Japón nos está escribiendo y diciendo que no es tan cierto lo que tú dices, entonces, a ti te ven relajado. Solo te digo que puede ser una cuestión de empatía, ser empáticos con tu público, con quienes la estamos pasando mal”, finalizó la presentadora.