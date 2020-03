Ezio Oliva se presenta en boda pese a pedido de aislamiento social: “No podía cancelarlo”

Ezio Oliva vuelve al ‘ojo de la tormenta’ luego de que Magaly Medina difundiera unas imágenes de su última presentación en Trujillo. El esposo de Karen Schwarz habría incumplido con el pedido de aislamiento social.

Según el informe de Magaly TV, la firme, el cantante asistió junto a su grupo musical el sábado 14 de marzo a un matrimonio, fecha en la que ya el presidente del Perú, Martín Vizcarra, había prohibido que se congreguen más de 300 personas como medida de prevención ante el coronavirus.

Pese a que no se sabe cuántas personas asistieron a la boda, un buen número también pone en peligro la propagación de la temida enfermedad.

“Sé que el país está pasando por un momento complicado. Pero gracias … Bueno quiero decirles, en un principio gracias, gracias, gracias a todos los que están aquí. Me encontraba con mi equipo, con este tremendo tema que tenemos en el país. Y tocó a empezar a componer y cancelar absolutamente todos los conciertos de aquí en adelante”, se escucha decir al intérprete peruano durante la ceremonia.

Ezio Oliva, cantante peruano y esposo de Karen Schwarz.

“Y di una orden a mi equipo y dije: aguanta, aguanta, aguanta. Hay solo uno que no podemos cancelar, pero por nada, y no sé cómo lo vaya a tomar la gente. Hoy es la noche de ustedes y absolutamente nada podía opacar esta noche, así que quiero que sepan que más allá de lo que esté pasando … Yo no podía cancelarlos”, finalizó con el brindis.

Magaly Medina critica a Ezio Oliva por no cancelar show

La conductora de televisión hizo una dura crítica a la pareja de Karen Schwarz por haber incumplido con la cancelación de eventos, indicación que se dio desde el Gobierno.

“Claro, él tenía que ir a cantar a Trujillo… Tienes que enseñarles a los demás a ser responsables y en esa parte yo creo que Ezio Oliva no fue responsable… Él se zurro y fue a cantar”, sentenció la presentadora.