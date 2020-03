Cristina Urgel, actriz de La Reina del sur, confirma que su esposo tiene coronavirus

Cristina Urgel, actriz española que se dio a conocer en el mundo con su papel en la popular serie La Reina del sur, reveló que su familia vive momentos duros debido a la expansión del coronavirus. Según narró, su esposo, el empresario Diego Ortega, fue diagnosticado con la enfermedad y se encuentra totalmente aislado.

La información fue difundida por la intérprete a través de su cuenta de Instagram, donde emitió un sentido mensaje. “Todas las mañanas cuando me despierto pienso que todo ha sido una pesadilla. Pero no, Diego Ortega sigue aislado en una habitación, se está recuperando bien, pero no lo vemos”, escribió.

La publicación de Cristina Urgel que preocupa a sus seguidores.

Naturalmente, la española teme también por su salud y la de su hija, quienes podrían haberse contagiado dada la cercanía que mantenía la familia. “A nosotras nos dan por contagiadas pero no nos hacen las pruebas porque hay prioridades y nosotras estamos asintomáticas, es lógico. ¡Los días son duros pero hay que sonreír porque Noa solo tiene cuatro años!”, agregó.

Esta situación se suma a las novedades que llegan desde España respecto al preocupante avance del coronavirus. Como se sabe, en el país peninsular más de 500 personas han perdido la vida como consecuencia de la infección por esta pandemia.

La actriz junto a su esposo Diego Ortega. (Foto: Instagram)

Con ello, Cristina Urgel optó por finalizar su mensaje con palabras que invitan a la reflexión sobre el futuro. “¡Desde luego esto va a ser una lección que nos va a cambiar la forma de ver la vida a todos! #YoMeQuedoEnCasa”, señaló la actriz.

Ante la triste revelación, el apoyo de sus admiradores no tardó en aparecer. “Dios les cuide y les sanen pronto, que sea el quien con su sangre bendita las bañe para limpiar todo lo negativo y alejar lo malo de su camino y su vida”, “Paz, bella mujer, pediré a Dios por ustedes, ya que ante este momento que vivimos nos ha demostrado que somos muy vulnerables”, se lee en las respuestas de la publicación en Instagram.