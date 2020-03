En medio de la pandemia causada por el coronavirus, las personalidades de todo el mundo se vienen pronunciando a sus miles de seguidores para tratar de concientizarlos sobre las medidas que deben tomar a fin de evitar la propagación del virus. Antonella Roccuzzo no fue la excepción y utilizó su perfil oficial de Instagram para invitar a sus fans a quedarse en casa y acatar las ordenanzas de los especialistas.

“Es aislamiento, No vacaciones. No bar, no visitas, no cumpleaños, no entrenamientos, no aglomeraciones, no viajes, no fiestas, no reuniones, no parques, no cines. Cumplí con el distanciamiento social. Protégete y a tus seres queridos”, dice la imagen que la esposa de Lionel Messi ha compartido por medio de su red social.

En medio de su preocupación por la pandemia, la argentina de 32 años se sumó a los miles de mensajes que buscan crear conciencia en las poblaciones, pues se registró un gran número de ciudadanos que aprovecharon la suspensión de las actividades laborales y estudiantiles para vacacionar.

Antonella Roccuzzo da recomendaciones para evitar más contagios del coronavirus. Foto: Instagram

La pareja del jugador de Barcelona también aprovechó para mostrar cómo pasa los días de cuarentena en su hogar junto a sus pequeños Thiago, Mateo y Ciro, quienes estarían mirando películas de Disney entre otras actividades que su madre registró en videos.

Antonella Roccuzzo da recomendaciones para evitar la propagación del coronavirus. Foto: Instagram stories

Lionel Messi también fue parte de la campaña de concientización, pues hace unos días emitió un sentido mensaje para quienes se han visto afectados por el COVID-19 o tienen algún familiar infectado.

“Son días complicados para todo el mundo. Vivimos preocupados por lo que está ocurriendo y queremos ayudar poniéndonos en el lugar del aquellos que peor lo están pasando, o bien porque les afectó directamente a ellos o a sus familiares y amigos, o porque están trabajando en primera línea para combatirlo en hospitales y centros de salud”, señaló el seleccionado argentino.

Antonella Roccuzzo comparte cómo pasa los días de cuarentena junto a sus hijos. Foto: Instagram stories

“Es el momento de ser responsable y quedarse en casa, además es perfecto para disfrutar ese tiempo con los tuyos que no siempre se puede tener. Un abrazo y ojalá consigamos darle vuelta a esta situación cuanto antes”, continuó.