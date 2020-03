Chris Martin, cantante de Coldplay, se apoderó de las redes sociales de la banda para hacer un ‘en vivo’ con guitarra y piano incluido.

El intérprete de “The scientist” dejó que sus seguidores le sugieran canciones del cuarteto para que él pueda tocarlas a propósito del aislamiento por el coronavirus.

Esto forma parte de la iniciativa del artista llamada #SolidaritySession, que busca impulsar que otras bandas o cantantes se unan a través de sus redes sociales y lleven música a sus seguidores que se encuentran en sus casas por prevención.

Chris Martin en Instagram

Canciones como “Green eyes”, “Trouble”, “A sky full of stars”, “Hymn for the weekend”, “Clocks” hasta “Viva la vida” fueron entonadas por Martin, quien, entre cada canción, se acercaba a la cámara de su celular para leer los saludos, pedidos y mensajes de agradecimiento de sus seguidores.

Coldplay. Foto: difusión

“El mismísimo Chris Martin leyó mi mensaje para que toque Clocks y lo hizo”, “Qué creativo y bello lo que hizo Chris Martin en su IG (en vivo). Estaría buenísimo que la mayoría de los artistas nos regalen un mini concierto en sus lives para pasar esta cuarentena” o “Chris Martin en su ‘en vivo’ fue lo más lindo de esta cuarentena”, se leía en redes sociales como Twitter.

Además, el cantante aprovechó para nominar a John Legend. El intérprete de “All of me” tendrá que realizar lo mismo que Martin, luego darle la posta a otro para que las sesiones de música sigan.