Angie Jibaja denuncia a Jean Paul por hacer “bullying a sus hijos” [VIDEO]

Angie Jibaja, con lágrimas en los ojos, reveló por medio de sus historias de Instagram que Jean Paul Santa María, el padre de sus hijos, quien tiene la custodia de los menores tras los escándalos de la modelo, estaría haciendo ‘bullying’ a sus retoños.

“Por favor, yo sé que mis hijos están mal, yo lo sé, yo lo siento. Jean Paul nunca ha cambiado, es un narcisista, un psicópata. Estoy muy segura y puedo garantizar que les hace bullying, porque tengo pantallazos y fotos y puedo ver todo en mi cuenta. Mis hijos no están bien ahí, por favor”, manifestó la ‘Chica de los tatuajes’.

PUEDES VER Libros autobiográficos de Angie Jibaja ya no saldrían a luz por problemas con escritoras

En ese contexto, contó que le pidió a Jean Paul que no cambie de colegio a sus hijos, ya que ellos están acostumbrados y todos los últimos cambios en sus vidas, como vivir con su padre y media hermana, les ha afectado considerablemente.

En otro momento, Angie Jibaja mostró una imagen de sus hijos donde se les ve durmiendo y dijo que era una evidencia del maltrato de su expareja.

“Miren esa imagen, yo toda la vida me he desvelado por tapar bien a Janko, para que no duerma con el bracito incomodo”, expresó con evidente preocupación.

PUEDES VER Hijos de Angie Jibaja y Romina Gachoy van juntos al colegio por primera vez

“En la imagen se pueden dar cuenta que él se está burlando de Yanko. Yo lo conozco y las personas que lo conocemos sabemos cómo es él”, acotó.

Finalmente, aseguró que en el rostro de sus hijos no ve felicidad y que cuando llamó a Jean Paul para saludar a Yanko por su cumpleaños, este le cortó la comunicación en el acto.