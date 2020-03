Recientemente, en una entrevista para el diario Trome, la reconocida artista Vanessa Terkes reveló a qué se dedica en la actualidad, luego de un matrimonio fallido y un polémico ‘ampay’.

Por ahora se encuentra alejada de las pantallas; sin embargo, la actriz se mantiene ocupada brindando apoyo en los hospitales, pero no tiene la necesidad de publicarlo en ningún lado.

Vanessa Terkes es una reconocida actriz peruana

Con respecto al reciente ‘ampay’ que destapó Magaly Medina, la artista declaró rotundamente que solo se descompensó. “Fui dos horas a saludar a una amiga, me descompensé, nunca había tomado ni salgo con una botella o algo así”, reveló.

En el ámbito del amor, contó que aún mantiene contacto con algunas de sus exparejas. “Con algunos sí”, dijo Vanessa Terkes.

Cuando se le preguntó por Roberto Martínez, confesó que terminó con él para no acabar mal su relación. “Cuando acabamos le dije: ‘Terminamos, porque no quiero odiarte al final'”, dijo.

Vanessa Terkes mantuvo una relación con George Forsyth

Además, recalcó que si vuelve a tener otra relación, sería con una persona que no sea machista ni celosa y que entienda su trabajo. “Que me deje ser, que no tenga problemas con mi luz”, aseveró.

PUEDES VER Vanessa Terkes y su increíble parecido con sus hermanas [FOTOS]

En ese sentido, brindó recomendaciones para reconocer a una persona machista. “Te lo explico con un ejemplo. Estaba con una amiga y comentó sobre su novio: ‘Voy a mandarle mi ubicación para que no se preocupe'", mencionó.

Vanessa Terkes es actual locutora de Radio Panamericana

Además, para evitar tener relaciones tóxicas, Vanessa Terkes sugirió no revisar el celular ni perdonar infidelidades. Por su parte, ella reveló que nunca le ha revisado el móvil a su pareja y terminó su compromiso cuando se enteró que la engañaron.