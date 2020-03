Tristes noticias para los fans de Keane y Tom Chaplin. En sus redes sociales, el cantante comunicó haber contraído el coronavirus (COVID-19).

El intérprete de “Everybody’s changing” señaló, además, que aún no le realizan la prueba, pero que lo síntomas son similares a los de este virus.

PUEDES VER Keane hizo vibrar a sus fans en Lima con sus más recordados éxitos musicales

Asimismo, manifestó que no desea que le suceda algo similar a la población de riesgo, en este caso, a las personas mayores de 60 años.

Tom Chaplin en Twitter

“Bastante seguro de que cogí el coronavirus en la gira por los EE. UU. Sé que los síntomas serán mínimos para la mayoría, pero los últimos días han sido horribles para mí. Alta temperatura, tos, dolor de garganta, falta de aire. Me siento bien ahora, pero todo lo que diré es que no le desearía mis síntomas a los ancianos o vulnerables”, escribió en su cuenta de Twitter.

Esto se da después de que el cantante estuvo de gira con su banda Keane por norteamérica este mes de marzo, antes que se decretaran las medidas de suspensión de conciertos por el coronavirus.

Su gira los llevó por los estados de Portland, California y Austin.

Keane. Foto: difusión

Cabe resaltar que seguidores del intérprete de “Somewhere only we know” replicaron el tweet de Chaplin para enviarle mensajes de mejora. Uno de ellos le preguntó si se había hecho el test para comprobar si era portador del virus.

Keane se presentó en Lima en el Parque de la exposición.

“Desafortunadamente no te hacen la prueba a no ser que estés hospitalizado. Es molesto porque me gustaría saber con seguridad lo que tengo”, contestó el artista.