Mathías Brivio defiende a Martín Vizcarra de críticas por dictar estado de emergencia

Mathías Brivio estuvo atento al mensaje de la Nación donde el presidente Martín Vizcarra decretó estado de emergencia a nivel nacional por el rápido aumento de casos de coronavirus y es por ello que no dudó en defender al mandatario de las críticas.

Luego de ver que una parte de los peruanos empezó a cuestionar la decisión que tomó Vizcarra para frenar el contagio del COVID-19 en nuestro país, el conductor de La Máscara se mostró indignado y arremetió contra ellos por medio de su cuenta oficial de Instagram.

Mathías Brivio

En sus historias, Mathías Brivio recalcó la importancia de que todo el Perú colabore para poder combatir al nuevo coronavirus lo más rápido posible.

“Dejen de juzgar al presidente", escribió. “Que si hace, ¿por qué hace? y si no hace, ¿por qué no hace?”. “Esto no es fácil. Veo a tantos genios que en su p*** vida no le han ganado ni empatado a nadie, diciendo qué debe hacer el presidente”, continuó. "Empujemos el carro hacia el mismo lado”, pidió el exconductor de Esto es Guerra en Instagram.

Mathías Brivio defiende a Martín Vizcarra en Instagram

Luego de que el presidente Martín Vizcarra dictara el estado de emergencia en el Perú, diversas figuras públicas se manifestaron en redes sociales para pedir que se acate esta indicación.

Rodrigo González pide cumplir con estado de emergencia

El exconductor Rodrigo González se pronunció en Instagram para aconsejarle a sus fans que cumplan con el estado de emergencia decretado por el presidente Martín Vizcarra para evitar el contagio de coronavirus en el Perú.

“Por eso, por responsabilidad y por solidaridad con todos los trabajadores sanitarios y no sanitarios, cajeras, reponedores, limpiadoras, camioneros y, en definitiva, los que están dejándose la vida por todos nosotros, quédate en casa”, expresó.