A pesar de que ya pasaron cerca de dos años desde que Irina Baeva inició su romance con Gabriel Soto en medio de fuertes rumores de infidelidad por parte del actor a Geraldine Bazán, la modelo rusa sigue pagando las consecuencias de haber entablado una relación con un hombre casado.

En entrevista con la revista Quien, la joven actriz habló sobre los duros comentarios y el acoso cibernético que ha recibido desde hace mucho tiempo.

Irina Baeva, quien agradeció todo el apoyo recibido de su suegro ante la ola de críticas, señaló que los ataques la hicieron más fuerte y la impulsaron a crear su proyecto feminista Arriba Eva.

"Algo tan feo que puede ser terrible como los ataques en redes, como el ciberacoso, pues dejó algo muy padre como Arriba Eva, porque además, en mi caso todo es muy evidente en mis redes, pero no solamente me pasa a mí, le pasa a muchas mujeres, a lo mejor no a un mismo nivel, pero es algo que las afecta, y creo que es muy padre compartir algo que les pueda ayudar”, comentó la novia de Gabriel Soto.

Asimismo, la modelo aseguró que es hora de dejar en el pasado la pelea mediática con Geraldine Bazán, la exesposa de Soto, y de todos los señalamientos que ha venido sufriendo sistemáticamente.

"Yo creo que ya estamos en otra etapa, de pasar página, de transformar lo negativo en positivo, que finalmente creo que de eso se trata la vida, de ver cómo están las cosas, de aprender de nuestros errores.", afirmó.

¿Irina Beva se casa con Gabriel Soto?

Irina Baeva se pronunció sobre la posibilidad de casarse con Gabriel Soto. La joven señaló que ya tocó ese tema con su novio.

“Por supuesto que lo platicamos como pareja pero estamos en un momento en el que disfrutamos nuestra etapa, también es muy importante que todo se debe de dar en los tiempos correctos y por ahora los dos estamos muy contentos, tenemos las mismas metas y vemos en la misma dirección.”, contó.