Los Hermanos Yaipén no se quedaron en silencio. A través de la voz del intérprete Donnie Yaipén, la agrupación norteña cantó el tema “A llorar a otra parte” con la letra compuesta acorde a la situación actual que se vive en Perú por el coronavirus.

Mediante su cuenta de Facebook, el grupo compartió el videoclip que hasta el momento cuenta con miles de reacciones y cientos de comentarios de todo tipo.

“Sí, yo me quedo en mi casa o es que acaso esperabas que salga a la calle y no tome conciencia. Hay una enfermedad y que debo cuidarme, debo ser responsable, quedarme en mi casa y no contagiarme”, se escucha en la primera parte del ingenioso tema.

“No, no salgas de tu casa, lávate bien las manos, cuida tu salud y de tu familia. Prevenir es la voz, porque juntos podemos combatir este virus y si nos unimos, lo lograremos”, continúa la letra.

El coro de “A llorar a otra parte” se oye con el siguiente texto creado por los Hermanos Yaipén.

“Vamos a combatirlo por Dios te lo juro, quédate en tu casa estarás más seguro, infórmate bien sobre lo que acontece, cuidemos el mundo responsablemente. Sé que voy a gozar y seguiré cantando, todo pasará si seguimos luchando, debemos ser buenos con toda la gente y para comprar ser más inteligentes. Y por eso te pido, guardemos la calma porque todo pasa si te quedas en casa", concluye el tema.

Como se recuerda, Armonía 10 y otras agrupaciones norteñas también se han sumado a estas campañas por redes sociales ante la prevención por el COVID-19.